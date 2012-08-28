Табачник говорит, что ПТУ в состоянии полной готовности

Как сообщили в пресс-службе МОНмолодежьспорта, новый учебный год в состоянии полной готовности встретят 99% профессионально-технических учебных заведений. В них проведены ремонтные работы на сумму около 60 млн. гривен. Сейчас количество вакантных должностей в профтехучилищах - лишь около 2%.

С 1 сентября 2012 года в Украине будут работать 991 профессионально-техническое учебное заведение. Учиться в них пойдут около 400 тыс. человек, из них 170 тыс. - первокурсники. Две трети учеников одновременно с профессией добывать полное общее среднее образование; каждый второй за время обучения получит две и более профессий, повысит мобильность выпускников на рынке труда.

Как отметил министр, в высших учебных заведениях государственный заказ количественно и качественно измененился по сравнению с прошлым годом. Например, на подготовку младших специалистов в этом году предусмотрено 59,1 тысячи бюджетных мест, что почти на 5 тысяч больше, чем в 2011-м; бакалавров - на 22,6 тыс. больше (103,3 тыс. мест); магистров - на 2 тыс. (33,4 тыс. мест).

Важной новацией нынешней кампании стала работа всех высших учебных заведений независимо от уровня аккредитации и формы собственности в Единой государственной базе по вопросам образования, что обеспечило прозрачность вступительной кампании, оперативность получения данных о ходе приема заявлений и невозможными любые злоупотребления. По числу поданых заявлений вступительная кампания является рекордной за все годы независимости Украины.