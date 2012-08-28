7-летняя девочка из любопытства засунула руку в эскалатор

Как сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, вчера в одном из торговых центров Донецка 7-летняя девочка из любопытства засунула левую руку в подвижную часть эскалатора, что привело к затягиванию руки в устройство.

Сотрудники центра пытались самостоятельно оказать помощь ребенку, но не смогли.

Прибывшие на место происшествия спасатели 1-го государственного пожарно-спасательного отряда, раздвинули защитную панель и поручень эскалатора, после чего смазали руку маслом и вытащили зажатую конечность.

Как сообщают в управлении МЧС, "рука была травмирована, ушиблена и счесана". Девочке была оказана первая медицинская помощь. Она отправлена в Областную травматологическую больницу для дальнейшего обследования.