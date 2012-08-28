Завтра часть Украины зальет дождями

В Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях местами умеренные дожди, грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без осадков.

Ветер северо-западный, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с, в южной части и центральных областях местами 25 м/с.

Температура ночью 9-14° (в западной части 5-10°), в восточных областях, Крыму и Приазовье 14-19°; днем 18-23°, в Закарпатье до 26°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 10-15°.

В Киевской области в среду без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем около 20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре возле Киева 21°.