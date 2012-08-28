В Киевской области мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении, в милицию обратилась женщина с заявлением о том, что знакомый ей мужчина изнасиловал ее 10-летнюю дочь. Проверкой установлено, что насильником оказался житель Ивано-Франковской области, который временно проживает в г. Киеве. Насилие произошло ночью, в одном из садовых обществ Бориспольского района, во дворе частного дома, который принадлежит этой гражданке.

Судебно-медицинский эксперт, который осматривал потерпевшую девочку, подтвердил наличие у нее телесных повреждений, характерных для изнасилования. Кроме того, с места события изъяты вещественные доказательства, в том числе одежда подозреваемого.

Бориспольским городским отделом ГУ МВД Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование малолетней).

В данное время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения подозреваемого. После розыска указанного лица будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения.

Прокуратура Киевской области взяла на контроль расследование уголовного дела.