Под Херсоном открыли памятник вертолету

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, торжественное открытие памятника состоялось 25 августа, в День авиации и в день 50-летия создания 11-го отдельного полка армейской авиации 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, на территории которого и установлен памятник.

Памятник представляет собой уменьшенную копию Ми-6, сделанную из металла и установленную на стеле высотой около 3 метров.

Право открыть памятник было предоставлено подполковнику Анатолию Смоле, служившему в 11-м отдельном полку и осуществившему последний полет на Ми-6 после чего эта машина была снята с вооружения.

Как отмечается в сообщении, личный состав 11-го отдельного полка отличился во многих уголках мира. В частности, героически выполнял интернациональный долг в Афганистане на протяжении 9 лет. В 1986 году военнослужащие полка одними из первых приняли участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В течении последних 6 лет авиаторы этого военного подразделения выполняют миротворческую миссию в операциях ООН.

Ми-6 (по классификации НАТО — Hook («Крюк»)) — тяжёлый военный транспортный вертолёт, самый грузоподъемный на то время. Первый в мире вертолет серийного производства, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями со свободной турбиной. Его компоновочная схема признана классической в мировом вертолетостроении.

Первый полёт Ми-6 состоялся 5 июня 1957 года. Строился с 1959 года на Ростовском вертолётном заводе крупной серией как в военном, так и в гражданском вариантах.