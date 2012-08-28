Украинские спасатели прошли подготовку по системе Береговой охраны США

Как сообщает Правительственный портал, межрегиональные курсы по подготовке координаторов поисково-спасательных операций Причерноморских государств по программе Береговой охраны США (USCG SAR – school) были организованы и одобрены Международной морской организацией (ИМО).

В учениях, которые проходили в тренировочном центре Морской безопасности Вооруженных сил Мальты (MSSTC), приняли участие специалисты морских спасательных служб шести причерноморских стран – Турции, Болгарии, Румынии, Украины, России и Грузии.

Украину представляли специалисты казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Мининфраструктуры.

По результатам квалификационных тестов, составленных после завершения учений, украинские спасатели получили наивысшие на курсе баллы и им присвоена квалификация координаторов поисково-спасательных операций (SMC).

В ближайшее время Морская поисково-спасательная служба планирует организовать и провести аналогичные курсы на национальном уровне – в Морских спасательно-координационных центрах/подцентрах в Одессе, Севастополе, Керчи и Мариуполе.