Кабмин дал Житомиру 10 миллионов на ремонт аварийной дамбы
Правительство выделило Житомиру 10 млн грн на ремонт аварийной дамбы.
Кабинет министров выделил Житомиру 10 млн грн на ремонт аварийной водоподъемной плотины на реке Тетерев.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации со ссылкой на губернатора Сергея Рыжука.
По словам С.Рыжука, средства на капитальный ремонт плотины поступят в сентябре.
Житомирская плотина представляет опасность для жителей города уже длительное время. Гарантийный срок ее эксплуатации истек еще 20 лет назад. С 1997 года железобетонное сооружение признано аварийным и отнесено ко второй группе риска. Ежесекундно плотина сдерживает более 20 млн кубометров воды.
Ранее житомирская водоподъемная плотина принадлежала государству, сейчас передана в коммунальную собственность Житомира. На содержание плотины ежегодно из городского бюджета тратится 100 тыс. грн.