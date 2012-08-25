Кабмин дал Житомиру 10 миллионов на ремонт аварийной дамбы

Кабинет министров выделил Житомиру 10 млн грн на ремонт аварийной водоподъемной плотины на реке Тетерев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации со ссылкой на губернатора Сергея Рыжука.

По словам С.Рыжука, средства на капитальный ремонт плотины поступят в сентябре.

Житомирская плотина представляет опасность для жителей города уже длительное время. Гарантийный срок ее эксплуатации истек еще 20 лет назад. С 1997 года железобетонное сооружение признано аварийным и отнесено ко второй группе риска. Ежесекундно плотина сдерживает более 20 млн кубометров воды.

Ранее житомирская водоподъемная плотина принадлежала государству, сейчас передана в коммунальную собственность Житомира. На содержание плотины ежегодно из городского бюджета тратится 100 тыс. грн.