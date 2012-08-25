Спасатели нашли украинских туристов, заблудившихся в Карелии

Спасатели нашли украинских туристов, заблудившихся в лесах Карелии.

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Как отмечается в сообщении, туристы 23 августа обратились в службу спасения за помощью, так как сбились с курса и заблудились.

Совместно со спасателями Карельской республиканской поисково-спасательной службы в поиске туристов были задействованы подразделения пожарной охраны и государственной инспекции по маломерным судам. Около 19-ти часов 24 августа туристы были обнаружены пожарными Калевальской пожарной части №20 на берегу реки Шоба.

По данным спасателей, все туристы чувствуют себя хорошо.

Организована доставка группы в поселок Юшкозеро Калевальского района.

Как сообщалось, по данным СМИ, в этой группе туристов из Украины трое взрослых и трое детей.