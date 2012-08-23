В Чернигове состоится народный форум «Все на защиту Яловщины!»

24 августа 2012 года в 15:00 в Чернигове на территории урочища Яловщина (заезд с ул. Проектной) начнётся народный форум «Все на защиту Яловщины!».

Черниговские общественные организации и жители Чернигова требуют прекратить застройку на территории урочища и предоставить ему статус Регионального ландшафтного парка.

В программе мероприятия:

Праздник для детей с участием аниматоров, конкурсы, призы для детей и родителей.

Экологический квест.

Праздничный субботник «Вместе спасём Яловщину!».

Мастер-класс Николая Костюченко.

Историческая викторина с призами.

Презентация проекта Регионального ландшафтного парка с участием ведущих экологов Чернигова и Киева.

Зелёная сцена. Черниговские актёры в защиту Яловщины.

Митинг «Вместе защитим Яловщину!».

Концерт творческой молодёжи Чернигова «Это моя Яловщина!».

Организатор акции – объединение общественных организаций «Новые перспективы Яловщины».

Мероприятие проходит при поддержке народного депутата Украины Валерия Дубиля.

Справка.

Яловщина – историческая местность в северо-восточной части города Чернигова (Деснянский район).

Название местность получила от фамилии владельца мельницы на реке Стрижне райца В. Ф. Яловицкого (право на владение мельницей ему было подтверждено универсалом гетмана Демьяна Многогрешного от 13 июня 1672 года).

В 1890-х годах на Яловщине высажены вереск, сосна, ель, ирга, черёмуха и другие деревья и кустарники. Особенно много для озеленения сделал член городской думы В. В. Нерода.

После Великой Отечественной войны совхоз «Деснянский» посадил в Яловщине фруктовые деревья, а также липу, берёзу, тополь, белую акацию и т. д.

Парк на территории Яловщины – памятник садово-паркового искусства (с 1972 года). Его площадь – 83 га.

Телефоны: (068)833-33-33, (050)465-03-11

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