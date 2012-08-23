Подросток, нарисовавший на памятнике Ленину цветок, задержан

В среду, 22 августа, милиционеры в Комсомольске (Полтавская обл.) задержали 16-летнего подростка, который разрисовал памятник В.И. Ленину.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, 19 августа, в Комсомольск по улице Мира возле горисполкома неизвестный разрисовал памятник В.И. Ленину. Он нарисовал два рисунка в виде цветка и арбуза, красной краской.

Вчера милиционеры задержали хулигана — 16-летнего парня, который учится на художника в одном из профессионально-технических училищ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Указанный памятник не является памятником истории и архитектуры и находится на балансе Комсомольского горсовета.