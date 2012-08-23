Рекорд: почти три тысячи украинцев исполнили Государственный гимн

В городе Золочев Львовской области сегодня был установлен рекорд Украины в номинации “Массовые мероприятия” – исполнение Государственного гимна Украины в вышиванках и с сине-желтой атрибутикой.

Как сообщает Золочив.net., жители города, которые решили принять участие в установлении рекорда, выстроились на площади во время поднятия Государственного флага Украины, после чего прозвучал Государственный гимн в исполнении людей, одетых в вышиванки. В конце исполнения третьего куплета гимна участники подняли над головами листы желтой и синей бумаги, тем самым создав символ Украины – Государственный флаг.

Официальный представитель “Книги рекордов Украины” Роман Фернези объявил об установлении рекорда: „В городе Золочеве Львовской области был установлен рекорд Украины в номинации “Массовые мероприятия” на самое массовое исполнение Гимна Украины (3 куплета) людьми, одетыми в вышиванки и с сине-желтой атрибутикой. Количество участников рекорда 2 тыс. 880 человек».

Председателю Золочевской РГА Ярославу Окрепкому представитель «Книги рекордов Украины» вручил диплом в качестве подтверждения факта регистрации рекорда Украины. Участникам, которые установили рекорд, вручены грамоты.