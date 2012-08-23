Во Львове мужчина с ножом пытался ограбить банк

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, сегодня в 15.30 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается ограбить отделение банка, расположенное на улице Зеленой. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Работники банка рассказали, что мужчина целый день был в их отделении, где интересовался кредитами и депозитами.

«Около 15.00, мы спросили у мужчины, чего он ждет. На это посетитель ответил, что ему должны привезти справку, и он будет оформлять депозит», - рассказала правоохранителям работница банка.

Через несколько минут злоумышленник подошел к кассиру и, приставив нож к шее, приказал отдать все деньги. Кассир начала кричать, а другие работники финучреждения выбежали на улицу, обращаясь за помощью.

Как сообщают в облуправлении, на крики в банк зашли прохожий и охранник из соседнего магазина. Прохожий взял кресло и приказал нападавшему бросить нож. Еще через несколько минут прибыли работники Лычакивского райотдела милиции, которые задержали грабителя.

«Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - рассказал УНИАН первый заместитель начальника Львовского городского управления ГУ МВД Украины во Львовской области Станислав Герасим.

Злоумышленник рассказал правоохранителям, что совершил нападение на банк ради своей матери, которая лежит в больнице, - отмечается в сообщении.