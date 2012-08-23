Трое должностных лиц «Оболонь» осуждены за смерть рабочего

Прокуратурой Оболонского района столицы поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу по обвинению трех служебных лиц ПАО «Оболонь» за нарушение требований законодательства об охране труда, что привело к смерти человека (ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований законодательства об охране труда).

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, должностными лицами общества не было обеспечено безопасное выполнение работ с применением ядовитого вещества эпурамина, в результате чего его остатки были помещены в полиэтиленовую бутылку от напитка «Лайм» и оставлены в доступном месте.

Слесарь-ремонтник общества выпил ядовитое вещество из бутылки с этикеткой сладкого напитка и через 8 дней умер в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Смерть потерпевшего наступила от острого отравления веществом ожогового действия тяжелой степени.

Приговором Оболонского районного суда г. Киева трое должностных лиц ПАО «Оболонь» осуждены к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.