В Полтаве второй раз за сутки горит Кадетский корпус

В Полтаве второй раз за сутки горит памятник архитектуры — Кадетский корпус.

Об этом журналистам сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, первый пожар был зарегистрирован сегодня ночью.

«Там ночью горели доски и крыша. Пожар тушили 4 пожарных автомобиля», - сказали в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

Второй пожар начался около 14:00.

«Сейчас начался второй пожар в другой части здания. Горят балки перекрытия здания. На месте работают три наших автомобиля», - сообщили в Центре пропаганды.

Справка УНИАН. В сентябре 1829 года Малороссийским Военным Губернатором Князем Репниным было объявлено об учреждении в Полтаве Кадетского корпуса. 27 июня 1835 года началось его строительство. 6 декабря 1840 года состоялось торжественное открытие Корпуса и первый прием кадетов.

В советские годы там размещалось Полтавское артучилище, которое было расформировано и несколько лет корпус пустовал.

В 2004 году власти города под руководством Анатолия Кукобы продали корпус израильскому владельцу. С тех пор здание начало быстро ветшать.

В 2010 году Полтавский горсовет под руководством Андрея Матковского принял решение о том, что Кадетский корпус необходимо вернуть городу через суды.

Суды были выиграны в 2012 году.

Теперешний мэр Полтавы Александр Мамай заявлял, что народный депутат Украины и почетный президент ФК «Ворскла» Константин Жеваго готов купить историческое здание Кадетского корпуса у города, реконструировать его и организовать в нем гостиничный комплекс и фирменный магазин ФК «Ворскла».