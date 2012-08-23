В Полтаве второй раз за сутки горит Кадетский корпус
На месте работает три автомобиля МЧС.
В Полтаве второй раз за сутки горит памятник архитектуры — Кадетский корпус.
Об этом журналистам сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, первый пожар был зарегистрирован сегодня ночью.
«Там ночью горели доски и крыша. Пожар тушили 4 пожарных автомобиля», - сказали в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.
Второй пожар начался около 14:00.
«Сейчас начался второй пожар в другой части здания. Горят балки перекрытия здания. На месте работают три наших автомобиля», - сообщили в Центре пропаганды.
Справка УНИАН. В сентябре 1829 года Малороссийским Военным Губернатором Князем Репниным было объявлено об учреждении в Полтаве Кадетского корпуса. 27 июня 1835 года началось его строительство. 6 декабря 1840 года состоялось торжественное открытие Корпуса и первый прием кадетов.
В советские годы там размещалось Полтавское артучилище, которое было расформировано и несколько лет корпус пустовал.
В 2004 году власти города под руководством Анатолия Кукобы продали корпус израильскому владельцу. С тех пор здание начало быстро ветшать.
В 2010 году Полтавский горсовет под руководством Андрея Матковского принял решение о том, что Кадетский корпус необходимо вернуть городу через суды.
Суды были выиграны в 2012 году.
Теперешний мэр Полтавы Александр Мамай заявлял, что народный депутат Украины и почетный президент ФК «Ворскла» Константин Жеваго готов купить историческое здание Кадетского корпуса у города, реконструировать его и организовать в нем гостиничный комплекс и фирменный магазин ФК «Ворскла».