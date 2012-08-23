Эксперт: Долги государства будут гасить из карманов простых украинцев

Курс доллара вырастет, поэтому людям придется платить больше за товары и кредиты, прогнозирует старший экономист Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Владимир Дубровский, сообщает 5 канал.

По теме: Акимова: говорить о возобновлении траншей МВФ рано

«Заимствование - это не очень хорошая вещь. В любом случае тем, или иным образом это ударит по гражданам. Затем из кармана простого гражданина придется эти заимствования отдавать. Или, если будут отпускать курс, то простому гражданину придется больше платить за импортные товары, больше платить по валютным кредитам », - объясняет эксперт.

«Я хочу подчеркнуть, что этот фиксированный курс - это одна из ошибок прошлого правительства, которую нынешнее правительство не исправило, и МВФ ему все время указывает на это. Потому что одной из причин такого обвального падения в 2008 году, было то, что курс очень долгое время удерживался, частично искусственно, в конце концов это привело к тому, что накопился очень большой разрыв между конкурентоспособностью наших товаров и покупательной способностью нашей валюты», - отметил Дубровский.

«Гривня должна падать, но если ее будут опускать плавно, прогнозируемо, то обвала не будет. Если ее будут держать до последнего, тогда будет обвал», - отмечает эксперт.