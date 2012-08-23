В центре Одессы зарезали директора крупной строительной компании

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, следственно-оперативная группа установила, что убийца напал на 57-летнего бизнесмена у гаража, где находится его автомобиль BMW, и нанес 13 колото-резаных ран, от которых тот скончался на месте.

Милиция проводит первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, свидетелей и подозреваемых в совершении преступления.

Как стало известно УНИАН, сотрудники милиции составили предварительное описание киллера, согласно записям камер видеонаблюдения в офисах близлежащих фирм. Это мужчина крупного телосложения, одетый в черные футболку, брюки и берцы.

По некоторым сведениям, убитый - директор строительной компании «СМ и КО» Сергей Бруквач.