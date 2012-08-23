Янукович: украинские предприятия должны объединяться с российскими без поглощения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с административно-хозяйственным активом Харьковской области заявил Президент Украины Виктор Янукович.

«Имеет большое значение для нас развитие таких стратегических направлений, как энергетическое машиностроение. Если посмотреть в будущее, кто же является нашими партнерами здесь. Я уверен, что нашими партнерами являются предприятия энергетического машиностроения России. Уверен в этом. Об этом говорят специалисты, наши расчеты разные», - сказал В.Янукович.

Он подчеркнул, что экономически выгодно объединяться украинским и российским предприятиям.

«Что нам даст эффекты синергии во время объединения. Там, где мы его увидим, можно принимать решение и объединяться. Это экономически выгодно», - сказал он.

В то же время В.Янукович отметил, что украинские предприятия должны объединяться с российскими без поглощения.

«Когда речь идет об объединении, мы должны избежать поглощения», - подчеркнул Президент.