Нацбанк упростил ввоз валюты в Украину

Постановлением НБУ, текстом которого располагает УНИАН, вносятся изменения в Инструкцию по перемещению валюты и банковских металлов через границу. Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 14 августа и вступает в силу со дня опубликования.

Согласно изменению в Инструкцию, физические лица-нерезиденты и юридические лица могут ввозить в Украину наличную валюту в суме, которая в эквиваленте превышает 10 тыс. евро, без документов, подтверждающих ее снятие со счетов банков, только на условиях письменного декларирования таможенному органу.

При этом установлено, что нерезидент может вывозить из Украины наличную валюту на сумму более 10 тыс. евро, только если он при въезде в страну задекларировал ввоз большей суммы наличной валюты.

Что касается юрлиц, то согласно внесенным в Инструкцию изменениям, при вывозе наличной валюты на сумму более 10 тыс. евро документ из банка о ее снятии со счета теперь также не требуется, нужно будет лишь письменно задекларировать ее таможенному органу.

Также НБУ уточнил, что срок действия документа о снятии наличной валюты с банковского счета, необходимого физическому лицу-резиденту при декларировании вывоза более 10 тыс. евро наличной валюты, составляет 30 дней.