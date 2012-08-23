Сельский голова выстрелил в спину отцу с девочкой: милиция проверяет

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Работники Устиновского райотдела милиции выясняют все обстоятельства, при которых сельский председатель осуществил выстрел в местного жителя. Пока со слов заявителя известно, что мужчина нанес ему телесное повреждение, произведя выстрел в спину из пневматического оружия.

Ход проверки прокуратурой области взят на контроль.

При этом, в пресс-службе Кировоградского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» УНИАН сообщили, что событие произошло около двух часов ночи 21 августа в селе Седневка. Супруги с малолетним ребенком приехали в село на день рождения к знакомой. Чтобы вернуться домой, вызвали такси. Когда отец с дочкой на руках ожидал машину, к нему подбежал сельский председатель с ружьем, и стал ругать за громкую музыку, которая звучала во дворе, где праздновали день рождения. Во время ссоры он ударил парня сначала по лицу, а затем по ноге. Во избежание дальнейшего конфликта, пострадавший с ребенком на руках направился в дом, когда почувствовал сильный удар в спину. Как выяснилось, сельский председатель выстрелил в него из ружья. Услышав стрельбу, гости разбежались, а хозяева вызвали милицию. Пострадавшего госпитализировали.

Проверка инцидента продолжается.