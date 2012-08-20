Милиционерам, осужденным за пытки, сменили условный срок на реальный

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Апелляционным судом Запорожской области 15 августа была удовлетворена апелляция Бердянской межрайонной прокуратуры и вынесен приговор бывшим работникам Бердянского горотдела милиции, которые с целью улучшения показателей в работе и раскрытия преступления умышленно причинили гражданину физические и моральные страдания. Двум из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, еще одному – 4,5 года лишения свободы.

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6 февраля 2008 года работники Бердянского горотдела ГУМВД Украины в Запорожской области по предварительному сговору группой лиц совершили истязание (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превысили служебные полномочия, что сопровождалось насилием и болезненными и унижающими личное достоинство потерпевшего, действиями (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Кроме того, один из бывших милиционеров обвинялся в применении насилия в отношении другого гражданина.

Приговором Приазовского районного суда от 21 мая он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года с испытанием в три года.

Другие экс-милиционеры этим же приговором были приговорены к четырем годам лишения свободы с испытанием на три года.

На указанный приговор суда государственным обвинителем была внесена апелляция по причине несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и мягкости назначенного наказания. Апелляция прокуратуры удовлетворена.