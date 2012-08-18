Проводница поезда Одесса-Москва пыталась вывезти из Украины 54 картины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, информация о возможном перемещении предметов, которые вероятно составляют культурную и историческую ценность, к пограничникам поступила заблаговременно.

Во время осмотра правоохранителями вагона в служебном купе проводника за электрощитовой были обнаружены два рулона полотен картин - всего 54 картины разных размеров, жанров и тематики. Владельцем предметов оказалась 55-летняя гражданка Украины, проводник этого поезда.

Полотна изъяты в установленном порядке. Представляют ли картины историческую и культурную ценность, установит соответствующая экспертиза.