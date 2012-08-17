ЦИК зарегистрировал 7 официальных наблюдателей от Польши

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения обращения Посольства Республики Польша в Украине.

Таким образом, на сегодняшний день ЦИК в целом зарегистрировал 103 официальных наблюдателя, в том числе 39 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 52 – от международной общественной организации "За справедливые выборы", 5 – от Канады и 7 – от Польши.