ЦИК зарегистрировал 7 официальных наблюдателей от Польши
22:59, 17 августа 2012Общество
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 официальных наблюдателей от Польши.
ЦИК зарегистрировал 103 официальных наблюдателя
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения обращения Посольства Республики Польша в Украине.
Таким образом, на сегодняшний день ЦИК в целом зарегистрировал 103 официальных наблюдателя, в том числе 39 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 52 – от международной общественной организации "За справедливые выборы", 5 – от Канады и 7 – от Польши.
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