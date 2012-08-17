Кабмин обязал ФГИ подготовить инвентаризацию имущества бывшего СССР

Получив их, правительство намерено рассмотреть порядок проведения инвентаризации имущества общесоюзных общественных объединений бывшего СССР, которое по состоянию на 24 августа 1991 г. находилось на территории Украины.

Как сообщает правительственный портал, такое постановление Кабмин принял на своем заседании 15 августа т.г.

Кроме того, запланировано обновить состав комиссии по проведению этой инвентаризации в связи с кадровыми изменениями, которые произошли в органах исполнительной власти.

Как отмечается, принятие постановления позволит организовать проведение инвентаризации имущества общесоюзных общественных объединений бывшего СССР и скоординировать деятельность органов государственной власти и общественных объединений при ее проведении.