За взятки задержали группу таможенников в Ильичевске

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как уточнили в прокуратуре, в частности, "задержаны начальник Отдела таможенного оформления, его заместитель и инспектор таможни" в порядке ст. 115 УПК Украины.

Против начальника Отдела и его заместителя «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины. Они получили 14 августа взятки по 1 тыс. долл. от экспедитора фирмы «за проведение таможенного оформления контейнеров с грузом – аккумуляторными батареями».

Инспектор того же Отдела таможенного оформления привлечен к ответственности согласно признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 УК (получение взятки) УК Украины - за взятку 700 долл. Чиновник также получил взятку от экспедитора фирмы «за ускорение таможенного оформления груза в режиме транзит», уточнили в прокуратуре Одесской области.