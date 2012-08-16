В Киеве грузовик протаранил переполненную маршрутку

19:37, 16 августа 2012
Общество
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Два человека - в тяжелом состоянии.

Внимание ДТП

В Киеве грузовик протаранил заполненную пассажирами маршрутку.

Авария произошла на бульваре Перова, передает «5 канал».

По словам правоохранителей, двое пассажиров находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Общее количество пострадавших пока не известно. Очевидцы предполагают, что травмированы около десяти человек.

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