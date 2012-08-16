В Киеве грузовик протаранил переполненную маршрутку

В Киеве грузовик протаранил заполненную пассажирами маршрутку.

Авария произошла на бульваре Перова, передает «5 канал».

По словам правоохранителей, двое пассажиров находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Общее количество пострадавших пока не известно. Очевидцы предполагают, что травмированы около десяти человек.