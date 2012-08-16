В Украине спад промпроизводства в июле составил 0,9%

В Украине спад промышленного производства в июле 2012 года по сравнению с июлем 2011 года составил 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-июле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,2%, в июле 2012 года против июня - рост 3%.

По данным Госстата, наибольшее снижение объемов промпроизводства в июле 2012 года против июля 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 32,3%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 8,6%,

Также спад производства зафиксирован в машиностроении - на 7,4%. В частности, спад объемов производства машин и оборудования оставил - 11,6%, электрического, электронного и оптического оборудования - 13,7%, транспортных средств и оборудования - 1%

Также снижение объемов промпроизводства произошло в легкой промышленности - на 4,7% и обработке древесины и производстве изделий из нее - на 0,3%.

Основной рост производства в июле 2012 года против июля 2011 года зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности - на 12,5%, в т.ч. в химическом производстве - на 15,7%. Рост производства в добывающей промышленности составил - 6,5%, в частности, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - на 9,1%, добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - на 3,2%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы промпроизводства в июле т.г. против июля 2011 года выросли на 10,2%, против июня 2012 года - на 12,6%, а в январе-июле 2012 года к аналогичному периоду 2011 - на 5%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в июле 2011 года по сравнению с июлем 2010 года составил 8,7%, в январе-июле 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 9,4%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.