Киевское метро «забудет» английский

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, будет происходить это постепенно, как и вводилось. Рассчитывают, что где-то через неделю, то есть ориентировочно ко Дню Независимости Украины, англоязычная “озвучка” полностью исчезнет в столичном метрополитене.

“Работы начались с 13 августа. Постепенно озвучка на английском будет убираться. Проект был под Евро-2012, а уже сейчас такой потребности нет. На станциях есть англоязычные указатели, которые так и останутся, названия станций также и в дальнейшем будут английскими на схемах метрополитена. То есть проблем с передвижением иностранных гостей Киева в метро не будет”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к Евро-2012 в вагонах столичного метрополитена названия станций и другие сообщения начали объявлять на двух языках - украинском и английском.

Первые поезда с двуязычными объявлениями начали курсировать по Святошинско-Броварской линии с 14 мая. Постепенно проект распространили на Куреневско-Красноармейскую и Сирецко-Печерскую линии. Все поезда киевской подземки имели двуязычные объявления до 1 июня.

Тогда же в метрополитене сообщили, что решения о том, сохранить ли английский перевод после проведения чемпионата, будут принимать после изучения отзывов пассажиров.