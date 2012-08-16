В «Борисполе» задержан наркокурьер с 46 контейнерами с героином в желудке

В аэропорту «Борисполь» задержан наркокурьер из Таджикистана, который пытался перевезти в себе 46 контейнеров с героином.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственная таможенная служба Украины

В частности, как отмечается в сообщении, юный гражданин Республики Таджикистан прибыл в Украину из Душанбе. Пассажир выбрал прохождение таможенного контроля в режиме «зеленый коридор» без заполнения таможенной декларации. Во время выборочного таможенного контроля вещей пассажиров на рентген-аппарате таможни, после пересечения гражданином белой линии, которая отмечает окончание прохождения таможенного контроля в режиме «зеленый коридор», он был приглашен в служебную комнату таможни.

В соответствии с требованиями ст. 340 Таможенного кодекса Украины и согласно решению начальника Киевской областной таможни, был проведен личный досмотр гражданина с привлечением медицинского работника. После этого гражданин был доставлен в одну из центральных районных больниц, где при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости у парня было обнаружено большое количество посторонних предметов овальной формы.

Впоследствии юношу доставили в еще одно клиническое медицинское заведение, где он был повторно обследован врачом с использованием рентген-оборудования. Таким образом у гражданина в течение трех дней были обнаружены 46 капсул, обмотанных полиэтиленом, общим весом брутто 316,95 грамма с содержанием порошковидного вещества светло-серого цвета весом около 300 г. Вещество, в соответствии с заключением эксперта, содержало в своем составе наркотическое вещество - героин.

Составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение, или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля, то есть с использованием специальных изготовленных тайников и других средств или способов, которые затрудняют выявление таких товаров).

Возбуждено уголовное дело. Курьер и получатель наркотиков задержаны.