Пожары на Херсонщине: окурок пастуха или результаты нелегальной добычи песка

В нынешнем году в Херсонской области, как и по всему югу Украины – засуха. Палящее солнце и отсутствие осадков не только в 3 раза сократили урожай местным аграриям, но и создали прекрасные условия для масштабных лесных пожаров. И они не заставили себя долго ждать.

Сначала 29 июля загорелся лес в Гладковском и в Збурьевском лесничествах Голопристанского района. За сутки пожар охватил площадь около 500 га. Для тушения этого лесного пожара, кроме подразделений Херсонского лесхоза, были привлечены силы и средства МЧС Украины из нескольких областей. Только к концу дня 31 июля пожар удалось ликвидировать.

При этом, во время тушения горящего леса 29 июля, пострадали 5 человек. Один из них был госпитализирован в ожоговом отделении Херсонской областной больницы, еще 4 были отправлены самолетом из Николаева в ожоговый центр в Донецк.

Это было первым предупреждением. Причем, причины загорания были уже привычными – умышленный поджог. Милиция в начале августа задержала человека, который подозревается в организации данного пожара. Но о деталях поджога, пока идет расследование, начальник Херсонского облуправления МВД, генерал-майор Валерий Литвин не стал сильно распространяться, отметив, что мотивы не совсем обычные – поджог с целью мести. Подозреваемый сидит в СИЗО, дело еще расследуется…

Прошло ровно 10 дней с момента тушения одного пожара, и в соседнем, Цюрупинском районе, снова загорелся лес. И загорелся так, что, по словам губернатора Херсонской области Николая Костяка, он был вынужден позвонить Виктору Януковичу с просьбой помочь в борьбе с огнем.

«Когда начался пожар в Копаневском и Корсунском лесничествах, мы видели, что в одном лесничестве мы справимся с пожаром своими силами, а когда за 3-4 часа в Корсунском лесничестве пожар усилился, я понимал, что мы не сможем справиться... Было принято решение – позвонить Президенту и доложить обстановку. После разговора с Виктором Януковичем помощь пришла сразу же: лично прилетели Премьер-министр, секретарь СНБО, помогли с многих областей Украины, соседи, армия», – сообщил прессе Костяк.

Надо сказать, что участие главы государства в тушении лесных пожаров в Херсонской области уже стало своеобразной традицией. Но об этом позже. А 9 августа возникнув в 10 часов утра пожар вблизи села Крынки Цюрупинского района на территории Каховского лесхоза к 14.00 охватил уже 500 га леса, к 16.00 – 700 га, а к 20.00 – более 1 тыс. га. Именно темпы распространения огня и стали причиной звонка губернатора Президенту.

Уже к концу дня в область стали стягиваться бойцы МЧС из соседних областей – Николаевской, Запорожской, Крыма. Позже подтянулись спасатели еще из 4 регионов.

Также была создана Правительственная комиссия по ликвидации пожаров и их последствий в Херсонской области. Комиссию возглавил премьер Николай Азаров.

Премьер, который прилетел в Николаев и был вынужден добираться в штаб на Херсонщине на машине, появился в оперативном штабе только к одиннадцати вечера. Азаров прибыл вместе с секретарем СНБО Андреем Клюевым. К их приезду огнем были охвачены уже 1,4 тыс. га херсонских лесов.

«Будет проведено служебное расследование. По всем признакам это пожар, связанный с поджогами. Это бесспорный факт. Нам надо найти этих негодяев, которые нанесли колоссальный ущерб стране и отвлекли громадное количество сил и техники из других регионов. Мы обязательно их найдем», - заявил Азаров.

Также глава правительства хотел услышать от правоохранительных органов ответ на вопрос, почему лес оказался открытым для доступа, хотя правительство в связи с пожароопасной погодой приняло решение о закрытии лесных массивов для посещения населением. И, почему те, кто должен следить за противопожарной безопасностью лесов вовремя не ликвидировали возгорание и довели ситуацию до таких масштабов.

Надо сказать, что общавшийся с Николаем Азаровым губернатор области умело использовал ситуацию для решения двух важных вопросов: Костяк подсказал премьеру идею с переоснащением полка боевых вертолетов, которые расквартированы возле Херсона, специальными системами для пожаротушения. Азаров тут же дал поручение Клюеву изучить эту возможность.

Напомним – возле Херсона в поселке Чернобаевка Белозерского района базируется 11-й отдельный полк армейской авиации 79-й отдельной аэромобильной бригады Командования Сухопутных войск в составе 56-го ОВО Вооруженных Сил Украины. Указанный вертолетный полк состоит из десятка вертолетов Ми-24. Соединение постоянно принимает участие в миротворческих операциях ООН в Либерии и Кот-Д-Ивуаре.

Таким образом Костяк попытался решить вопрос технического оснащения в случае новых лесных пожаров. Кроме этого, глава ОГА высказал предположение, что к поджогу леса могут быть причастны коммерческие структуры, которые незаконно добывают песок в местных лесах. Один из методов добычи песка – собственно, сжигание леса – расчистив с помощью огня территорию с песчаными грунтами, нелегальные предприниматели выбирают обнажившийся песок. По данному поводу Азаров также дал поручение правоохранительным органам.

Надо отметит, что местная администрация давно пыталась навести порядок в песчаном бизнесе, но очевидно, самостоятельно это сделать им не удалось. Дело в том, что указанный бизнес традиционно «крышуется» на самых верхах власти. Ведь это миллионы теневых доходов. Ранее никому, даже не смотря на поручения первых лиц государства – например, Ющенко в 2007 году – не удалось навести порядок с добычей песка в херсонских лесах.

Нынешняя ситуация с лесными пожарами в области очень напоминает события 2007 года. Тогда в разгар засухи президент Виктор Ющенко прилетел в Асканию-Нова для проведения специального совещания по поводу катастрофической засухи, которая поразила юг страны. Этот визит происходил на следующий день после возникновения сильного лесного пожара в Цюрупинском районе. Темпы распространения огня тогда были даже выше, чем в нынешнем году, а площадь возгорания – шире. Но, министр МЧС Нестор Шуфрич, не смотря на звонки губернатора Бориса Силенкова, активных действий не предпринял.

«Он отреагировал только на второй день пожара, когда горело уже более 2,5 тыс. га леса», - вспоминает губернатор Херсонской области (2005-2010 гг.) Борис Силенков.

По словам экс-губернатора, Шуфрич прилетел накануне визита президента, оставил своего заместителя курировать работу штаба по тушению пожара и улетел на учения сил МЧС в Кировоградскую область.

«Ни вертолетов, ни самолетов, ни военных нам тогда никто не дал. Тушили только силы МЧС из нескольких областей. Только под конец пожара нам выделили один пожарный вертолет», - вспоминает Силенков.

Тогда, в 2007-м, в Цюрупинском и Голопристанском районах сгорело более 7,5 тыс. га леса, в том числе, от верхового пожара пострадало 6,5 тыс. га. Сумма непрямых убытков от огня составила 84,6 млн. грн. По расчетам 2008 года, на восстановление сгоревших лесов было необходимо 76,8 млн. грн.

В Херсонскую область Ющенко прилетел, посетив Одесскую и Николаевскую области. Выслушав доклад о ситуации с пожаром, Президент с тогда еще действующего аэропорта «Херсон» должен был улететь в Киев. Но, взлетев и увидев масштабы пожара, – вернулся. Вызвал Шуфрича. Отчитав всех, Ющенко поехал тушить лес пиджаком от костюма за несколько тысяч долларов. Только после этого тушить огонь бросились различные министерства и ведомства. Именно тогда родилась известная байка о том, что в музее Херсонского обллесхоза хранится как реликвия пожарная лопата, которой президент присыпал огонь в Цюрупинских лесах.

А в ноябре 2007 года Ющенко еще раз прилетел в Херсонскую область – сажать лес. Тогда по указанию главы государства были посажены десятки тысяч саженцев хвойных деревьев. Однако 80% хвойного молодняка высаженного на месте пожарищ в лесничествах подведомственных госпредприятию «Цюрупинское лесоохотничье хозяйство» погибли из-за нарушения технологических норм. В частности, при посадке почву их не обработали инсектицидами, и многочисленные вредители, которых в местах пожарищ в силу природно-климатических особенностей в несколько раз больше, чем в других регионах страны, уничтожили саженцы.

Тайны зловредных пастухов

Есть в истории херсонских лесных пожаров и еще одно совпадение: 5 лет назад, расследуя причины масштабных пожаров, херсонская милиция достаточно быстро нашла подозреваемого в поджоге – местного пастуха. По материалам следствия, источником огня, который уничтожил более 7 тыс. га леса стал окурок, который пастух выбросил, не потушив. Сомнения в реальности этой версии тогда высказывали все, кто хоть как то касался темы лесных пожаров – и МЧС, и экологи, и журналисты.

«В докладе о причинах пожаров, который был направлен вице-премьер-министру Андрею Клюеву, указывалось, что имели место спланированные действия неизвестных лиц, которые подожгли лес в 8-9 местах, начиная по ходу Мелитопольской трассы и дальше в глубь лесного массива. Я тогда начальнику облуправления милиции Михаилу Ясельскому сразу сказал, что версия с пастухом не выдерживает никакой критики. Уверен, что пожар – это было хорошо подготовленная провокация. Но, с чем она была связана, так и не выяснили. Что там было главным: коммерческие интересы песчаных баронов, попытка сорвать визит Ющенко со стороны политических оппонентов или что-то другое, так и не установили», - говорит экс-губернатор Силенков.

История с пастухом, похоже, повторяется. Во всяком случае, 11 августа 2012 года заместитель Генерального прокурора Украины Александр Галкин на пресс-конференции в Херсоне сообщил, что в уголовном деле, возбужденном прокуратурой Херсонской области по факту поджогов, появился подозреваемый – местный житель. По словам Галкина, «поджигателю» около 50-ти лет, он подрабатывает пастухом, и своими неосторожными действиями создал очаг возгорания.

По словам замгенпрокурора, участники объединенной следственно-оперативной группы, созданной из работников следственного управления УМВД в Херсонской области с привлечением работников прокуратуры, МЧС и СБУ, установили точное место и время начала пожара возле села Крынки Цюрупинского района.

Журналистам на пресс-конференции даже продемонстрировали видеозапись допроса свидетеля. На видео свидетель, также местный пастух, сообщает, что его знакомый в лесной просеке, куда они загоняли скот, бросил окурок сигареты, после чего возникло загорание. Своими силами пастухи потушить огонь не смогли. А когда увидели, что огонь, подгоняемый сильным ветром, уже перекинулся через дорогу на лесной массив, просто сбежали с места события. При этом, курильщик взял слово с товарища, что тот никому ничего не расскажет. После чего «поджигатель» исчез в неизвестном направлении. Его сейчас ищут.

При этом, осторожный замгенпрокурора подчеркнул, что пока говорить о раскрытии уголовного дела преждевременно, и нужно дождаться выводов следствия по всем разрабатываемым версиям.

Высказал Галкин и весьма экзотическую версию причин возникновения пожара в Копаневском лесничестве.

«Следствие вместе с МЧС определяется по данному поводу: был ли это отдельный поджег или что то другое, или же огонь перекинулся с одного лесного массива, на рядом стоящий. Иногда горящие шишки с пылающего леса ветром выбрасывает на несколько километров», - сказал Галкин, правда не уточнив, что расстояние между двумя лесничествами около 20 км.

Неизвестно пока, как на версии о пастухе и шишках смотрит Клюев, который, судя по заявлениям, тоже считает, что лес загорелся в результате поджога.

«При облете леса явно видно, что это поджог. Слава Богу, что вовремя спохватились, и не было общего фронта огня. Но, тем не менее, большое количество леса пострадало. Кому это надо, для чего это надо, думаю, что правоохранительные органы разберутся. Утром, на такой большой территории, и в нескольких местах, это явно не самовозгорание, а именно поджог. К сожалению, я не первый такой пожар гашу, видно, что есть моменты «баловства», — заявил прессе секретарь СНБО.

Таких лесов мы больше не увидим

«Таких лесов, как здесь были, мы, при жизни, уже не увидим. Это я могу точно сказать, как выпускник лесо-технического техникума. В советское время залеснение песков проводилось по науке. Это была целая индустрия. Над этим работали тысячи людей. На это выделялись миллионы рублей. Сейчас такие масштабы просто нереальны. Жалко лес. Жалко местных жителей. Ведь лес для них, это грибы, ягоды, чистый воздух», - сетует мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

И, скорее всего, он прав. Когда в советское время боролись с наступлением песков, в области были созданы несколько лесохозяйств, которые, под руководством Нижнеднепровской научно-исследовательской станции облесения песков Украинского НИИ лесного хозяйства, в течении 20 лет (1953-1973) высаживали тысячи гектаров лесопосадок. Сажали в основном сосны, белые акации, берёзы. Лес садили, чередуя с виноградниками. В результате процесс движения песков удалось остановить.

Но, сегодня ученые констатируют, что экологическая ситуация в регионе ухудшается. Основные факторы, влияющие на экологическую ситуацию в регионе — уменьшение площади леса и уменьшение слоя песка. Уменьшение площади леса вызвано вырубкой, пожарами, естественной гибелью сосновых насаждений, неспособных к самовоспроизводству и может привести к расширению песчаного массива. С другой стороны, бесконтрольное использование песка для строительных целей и размещение сельскохозяйственных объектов в регионе приводит к понижению уровня грунтовых вод и их загрязнению, что может лишить жителей региона качественной питьевой воды и негативно повлияет на лес.

Чтобы бороться с этими явлениями только областных программ, мало. А государственные – не финансируются в тех объемах, которые необходимы.

Поэтому херсонцам теперь остается только гадать, сколько еще в Херсонской области безответственных пастухов, и насколько станет меньше леса в ближайшие годы. По данным прокуратуры Херсонской области в 2012 году в херсонских лесах уже произошло более 160 пожаров, в которых пострадало более 2,5 тыс. га леса. Для сравнения напомним, что в 2007 году было 419 лесных пожаров, в которых сгорело свыше 8,75 га леса.

Светозар Дорофеев