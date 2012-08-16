Донецкая и Запорожская области утвердили региональный статус русского языка

Сегодня внеочередная сессия Донецкого облсовета предоставила русскому языку статус регионального.

В решении сессии, которое поддержали 117 из 118 депутатов, присутствовавших в зале, говорится: "Информировать жителей Донецкой области о том, что в соответствии со ст. 7 Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", на основании данных Всеукраинской переписи населения 2001 года о языковом составе населения, русский язык в Донецкой области является региональным языком, на который распространяются предусмотренные Законом мероприятия по его развитию, использованию и защите".

Сессия также рекомендовала городским, сельским и поселковым советам рассмотреть вопросы применения на соответствующих территориях в случаях, предусмотренных Законом, региональных языков или языков меньшинств.

В Запорожской области русский язык признан региональным.

Соответствующее решение депутаты Запорожского областного совета приняли сегодня, 16 августа, на 20-й внеочередной сессии облсовета.

«Рассмотрев вопрос «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории Запорожской области» 79 из 81 присутствовавшего в сессионном зале депутатов Запорожского областного совета проголосовали за принятие данного решения», - говорится в сообщении.

Решением предусмотрено довести до сведения территориальных общин сел, поселков, городов области, местных советов области, что русский язык как региональный язык, используемый на территории области в работе местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, применяется и изучается в государственных и коммунальных учебных заведениях, а также используется в других сферах общественной жизни в пределах и порядке, определенным Законом Украины «Об основах государственной языковой политики».

Также в соответствии с текстом решения, местным советам на территории области рекомендовано рассмотреть вопрос о применении на соответствующей территории мер, направленных на использование других региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных действующим законодательством Украины.

Запорожской областной государственной администрации при подготовке бюджета области на 2013 год рекомендовано определить расходы, необходимые для реализации в области Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», а также учесть необходимость затрат на данные цели при внесении изменений в областной бюджет на текущий год.

Как сообщал УНИАН, ранее статус регионального русский язык получил в Одессе и Одесской области, а также в и Севастополе.