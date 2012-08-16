МИД настойчиво просит украинцев не ехать в Сирию
12:07, 16 августа 2012Общество
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МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Сирию.
МИД Украины просит помнить о военном конфликте
МИД Украины в связи с эскалацией внутрисирийского конфликта, который на сегодняшний день охватил почти всю территорию Сирии, в очередной раз настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерство иностранных дел Украины.
Несоблюдение этих рекомендаций значительно осложнит гарантирование надлежащей защиты украинских граждан в Сирии, учитывая перманентное ухудшение условий безопасности в этом государстве, отмечается в сообщении.
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