МИД настойчиво просит украинцев не ехать в Сирию

12:07, 16 августа 2012
Общество
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МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Сирию.

МИД Украины просит помнить о военном конфликте

МИД Украины в связи с эскалацией внутрисирийского конфликта, который на сегодняшний день охватил почти всю территорию Сирии, в очередной раз настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерство иностранных дел Украины.

Несоблюдение этих рекомендаций значительно осложнит гарантирование надлежащей защиты украинских граждан в Сирии, учитывая перманентное ухудшение условий безопасности в этом государстве, отмечается в сообщении.

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