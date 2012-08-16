МИД настойчиво просит украинцев не ехать в Сирию

МИД Украины в связи с эскалацией внутрисирийского конфликта, который на сегодняшний день охватил почти всю территорию Сирии, в очередной раз настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерство иностранных дел Украины.

Несоблюдение этих рекомендаций значительно осложнит гарантирование надлежащей защиты украинских граждан в Сирии, учитывая перманентное ухудшение условий безопасности в этом государстве, отмечается в сообщении.