Вышгород перекачивает воду из ливневого отстойника прямо в Днепр

ПАО «АК «Киевводоканал» обеспокоено ситуацией, сложившейся в Вышгороде, где из-за отсутствия системы ливневой канализации все дождевые воды поступают в пруд, который в сущности выполняет функцию накопителя во время ливней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «АК «Киевводоканал».

В сообщении отмечается, что в течение последних лет происходит активная подсыпка берега и застройка прибрежной части указанного водоема, что приводит к существенному уменьшению его объема.

Специалисты ПАО «АК «Киевводоканал» еще в прошлом году исследовали пробы воды из упомянутого водоема и выяснили, что степень загрязнения, особенно бактериологического, превышает все допустимые нормы.

В связи с интенсивными ливнями в течение последних нескольких суток, уровень воды в озере достиг критического предела. Для решения проблемы администрация города Вышгород с привлечением бригад МЧС приняла решение о перекачивании воды из озера-накопителя непосредственно в реку Днепр. Бригады МЧС уже работают на месте происшествия.

В пресс-службе отметили, что город Вышгород расположен выше Киева, недалеко от водозабора Днепровской водопроводной станции ПАО «АК «Киевводоканал», которая обслуживает более 30% города Киева. Таким образом, все перекачанные в реку Днепр воды с большой концентрацией загрязнения в течение ближайшего времени поступят на водозаборные сооружения.

«Это может привести не только к ухудшению качества питьевой воды в районах, которые обеспечиваются водой из этой станции, но и вообще к остановке работы водозабора с целью недопущения попадания загрязненной воды в городской водопровод», - отметили в пресс-службе.