В Минрегионе говорят, что они за ливневую канализацию не отвечают

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Минрегионстроя.

«Ливни, имеющие место на большинстве территории Украины, стали очередной проверкой работы коммунальщиков. Количество публикаций в средствах массовой информации требует некоторого разъяснения в вопросе благоустройства территорий», - сказано в документе.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины ежегодно проводит мониторинг и анализ данных, касающихся состояния ливневой системы в населенных пунктах. Согласно информации, которая поступила от Совета министров АР Крым, областных, Киевской и Севастопольской горгосадминистраций на начало 2012 года, общая протяженность улиц с твердым покрытием в Украине составляет 167 тысяч километров. Только 7,6 тыс. км улиц, или 4,5% общей их протяженности, оборудованы системой ливневой канализации. Суммарная протяженность систем ливневой канализации составляет 7 тыс. км. Остальные улицы (159 тыс. км, или 95,5% общей протяженности улиц с твердым покрытием), ливневой канализацией вообще не оборудованы.

В течение 2011 года ливневую канализацию очистили полностью только в четырех регионах Украины: Тернопольской, Луганской, Харьковской областях и в г.Севастополь. Наихудшее состояние очистки ливневых систем в прошлом году наблюдалось в Полтавской (5%), а в Хмельницкий области ливневые системы вообще не чистили.

В среднем по Украине показатель очистки ливневой канализации составляет 61%. По сравнению с 2010 годом этот показатель уменьшился на 7%.

В пресс-службе министерства указывают, что очистку канализации необходимо проводить периодически, и хорошая работа в прошлом году не гарантирует отличного состояния ливневых уличных сетей в этом году – ливневая канализация засоряется постоянно.

Содержание ливневых систем в населенных пунктах – непосредственная ответственность органов местного самоуправления.

Как и все системы жизнеобеспечения, система поверхностного водоотвода нуждается в надлежащем финансировании ее содержания. Согласно предварительным подсчетам, на улучшение состояния ливневой системы необходимо 2,3 млрд грн. В частности, на строительство - 1,7 млрд грн, капитальный ремонт - 395 млн грн, текущий ремонт - 105 млн грн, содержание - 113 млн. грн.

За средства местных бюджетов в 2011 году на строительство, капитальный, текущий ремонты, содержание и очистку ливневой системы было израсходовано около 80,5 млн грн. В частности, на строительство - 15 млн грн, на капитальный ремонт - 3,5 млн грн, на текущий ремонт - 27 млн грн, а на содержание и очистку ливневой канализации – всего 35 млн грн. Общая сумма расходов, по сравнению с 2010 годом, уменьшилась на 1,5 млн. грн. За эти средства построено 26,7 км ливневой канализации, капитально отремонтировано 62 км, отремонтировано 978 км и очищено 5,1 тыс. км ливневой канализации.

В Минрегионстрое отмечают, что есть проблемные вопросы, которые возникают в результате недостаточного внимания со стороны органов местного самоуправления выполнению требований законов «О благоустройстве населенных пунктов» и «О местном самоуправлении в Украине», в частности, что касается усовершенствования состояния содержания и очистки ливневых систем.

Государственный контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами государственных строительных норм, стандартов и правил во время выполнения подготовительных и строительных работ, а также норм и правил в сфере благоустройства осуществляет Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины.

Соответствующим постановлением правительства утвержден порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Главным распорядителем средств в сумме свыше 2,2 млрд грн является «Укравтодор». Субвенция направляется административно-территориальным единицам в объемах, установленных законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Целым рядом нормативных документов, в частности и Государственными санитарными нормами и правилами содержания территорий населенных мест, предусмотрено, что система ливневой (дождевой) канализации является обязательным элементом благоустройства населенных пунктов.

«Очевидно, что содержание систем ливневой канализации в населенных пунктах полностью обеспечено развитой нормативно-правовой базой, совершенствование которой продолжается постоянно. В то же время состояние финансирования и проведения периодического обслуживания этих систем жизнеобеспечения продолжает вызывать обоснованные нарекания граждан», - подытожили в Минрегионстрое.