Победителей "Украинской вышиванки" в Луцке определят в 8 номинациях

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, акция будет проходить 24 августа в рамках празднования Дня Независимости и начнется она с регистрации всех, кто придет в этот день на Театральную площадь города в вышитой одежде.

Также, в рамках акции состоится награждение победителей "Украинской вышиванки" в восьми номинациях: самый молодой участник и самый почтенный участник, самая большая вышитая семья; рубашка поколений; самая оригинальная вышивка; самые патриотичные бабушка и дедушка, гармония духа и сердец (Украинская диаспора из-за рубежа). Победители "Украинской вышиванки" получат дипломы и сувениры.

Напомним, впервые общественная акция "Украинская вышиванка" состоялась в Луцке в 2007 году. Тогда более 3 тысяч людей в вышитых рубашках выложили Тризуб.