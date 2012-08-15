Болгары со всего мира соберутся в Полтавской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-президент международного фонда «Хан Кубрат» Дмитрий Христов.

По его словам, 18 августа на могиле хана Кубрата в селе Малая Перещипина Новосанжарского района будет проводиться Международный Собор болгар.

Он отметил, что в июне 1912 года сельский мальчик случайно нашел клад, который оказался чрезвычайно богатым: 800 отдельных предметов преимущественно из золота (вес 25 кг) и серебра (около 50 кг). Это многочисленные золотые и серебряные сосуды, украшения из золотых византийских монет - солидов середины VII века, золотые браслеты, кольца и гривны, фрагменты оружия, золотые детали от поясов и лошадиные упряжки, части деревянного жезла в золотом облицовке.

После изучения находок ученые-историки пришли к выводу, что это не спрятанные сокровища, а захоронение одного из представителей древнеболгарского знати. Перстень с монограммой «Кубрата патрикия» является одним из предметов, что позволяет считать, что Перещепинский клад находился прямо в могиле хана (князя) Великой Булгарии.