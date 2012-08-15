В Кабмине подтвердили, что Скифский нефтегазовый участок отдали пулу компаний

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий.

«Кабинет министров поддержал предложение межведомственной комиссии о заключении соглашения о разделе продукции и определении победителя – группы компаний во главе с оператором компанией ExxonMobil», - сказал он.

Э.Ставицкий сообщил, что заключение соглашения о разделе продукции с этой группой компаний произойдет в текущем году. Он отметил, что размер премии по соглашению о разделе продукции, которое будет заключено в текущем году, составит 325 млн долларов.

«После заключения соглашения о разделе продукции, которое произойдет в этом году, государственный бюджет получит 325 млн долларов (премии – УНИАН), что больше, чем предлагалось Кабинетом министров», - сказал министр.

По его словам, победитель предложил увеличить на 5% - до 25% долю государства в прибыльной продукции.

«Минимальная доля была 20%, предложено 25%», - сказал Э.Ставицкий.

Также он сообщил, что победитель предложил вложить в поисковые работы на всей территории более 400 млн долларов.

«Победители предложили по поисковым работам более чем в два раза - чем 200 млн долларов - на геологическую разведку на всей территории», - сказал министр.

Он также отметил, что ExxonMobil, Shell, Petron полностью взяли на себя финансовую составляющую участия НАК "Надра Украина".

«Хочу обратить внимание на то, что ExxonMobil, Shell, Petron полностью берут на себя финансовую составляющую участия национальной акционерной компании», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, на участие в конкурсе по разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного на шельфе Черного моря, было подано две заявки. Первая заявка поступила от компании "LUKOIL Overseas Ukraine B.V.", вторую заявку оформили совместно сразу четыре компании - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Разработка месторождения будет вестись согласно соглашению о разделе продукции (СРП).

По оценкам правительства, общие инвестиции в Скифский участок (глубоководный шельф Черного моря) площадью 16 тысяч квадратных километров оцениваются в 10-12 миллиардов долларов. Прогнозируемый ежегодный объем добычи газа - до 3-4 миллиардов кубометров.