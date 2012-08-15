Во Львовской области разрушили памятник воинам УПА

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области со ссылкой на и.о. руководителя Пустомытовского райотдела милиции Сергея Попайло, сейчас милиция проводит проверку по материалам данного дела. Поиски злоумышленника и автомобиля продолжаются.

То, что памятник разрушен, было обнаружено 13 августа.

Кроме того, и.о. руководителя Пустомытовского райотдела милиции отметил, что памятник был поврежден не преднамеренно.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛОО ВО «Свобода», депутаты-«свободовцы» считают, что разрушили памятник преднамеренно.

«Видно, что в памятник въехали дважды, чтобы уже наверняка завалить его. Понятно, что это не было случайное столкновение – это была спланированная акция. От удара упал монумент с трезубом, сдвинулась монолитная основа памятника, разбит поребрик», - сказала депутат Львовского областного совета от ВО «Свобода» Олеся Байко.

«Досаднее всего, что вандалы разрушили памятник за три дня до традиционных поминальных мероприятий, которые проходят ежегодно, 16 августа, в день последнего боя воинов УПА, – отмечают в пресс-службе.

«Свободовцы» отмечают, что обратятся с депутатским запросом в управление УМВД во Львовской области относительно возбуждения уголовного дела и его должного расследования.

Памятник украинским повстанцам на месте последнего боя УПА во Львовской области был установлен 22 августа 2010 года.