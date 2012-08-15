Пять детей из cкадовского пансионата отравились дурманом
09:49, 15 августа 2012Общество
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В Херсонской области госпитализированы пять человек, которые отравились семенами травы дурмана.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 19.45 14 августа в городе Скадовск из детского пансионата «Скадовськ» в центральную районную больницу госпитализированы пять человек (жители Львовской области, 1995-1997 г.р.), которые отравились семенами травы дурмана.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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