В Украине за сутки выпала месячная норма осадков

Однако ливни, которые сейчас заливают Украину, не повлекут значительного подъема уровня воды в реках. Об этом в комментарии УНН рассказала заведующая сектором подготовки информации Отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Екатерина Стецюра, пишет «Сегодня» .

«Можно говорить о том, что в течение последних суток выпала месячная норма осадков, но равнинным рекам ничто не угрожает», - пояснила эксперт.

По словам К.Стецюры, на притоках Припяти подъем воды за последние дни наблюдался на уровне 30 см, а в самой реке подъем воды произошел на уровне 5-10 см.

«Если говорить на уровне водохранилища, то если увеличение расходов (приток) до 100 кубических сантиметров в секунду до водохранилища, дает один сантиметр роста по Киевскому водохранилищу. Это большой водоем. Поэтому 5 сантиметров по Днепру и по Припяти в сумме могут дать 50-40 кубометров, не больше. То есть, это 0,5-1 см прироста. Мы об уровне воды в водохранилище, о его росте, говорим во время половодий", - сказала эксперт.

По ее словам, в некоторых местах по руслу Припяти и Днепра может наблюдаться выход воды на пойму, но угрозы для населения это не представляет.

По ее словам, угрозы подтопления от подъема уровня воды в реках нет. Хотя в некоторых районах Западной Украине уровень осадков за последние сутки увеличился двое и достиг 80 - 90 мм.

Напомним, по прогнозам синоптиков 15 августа в Украине будут снова идти дожди. После чего вернется теплая погода.