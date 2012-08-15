Врачей для заключенных будут готовить прямо в колониях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, соответствующее решение было принято в связи с недостатком кадров.

Интернатуру будущие врачи будут проходить в лечебных заведениях, принадлежащих к сфере управления ГПтС Украины в Харьковской области, а именно: в многопрофильной больнице при Темновской исправительной колонии № 100 по специальности «Хирургия» и «Терапия», а также в специализированной туберкулезной больнице Жовтневской исправительной колонии № 17 по специальности «Фтизиатрия».

При содействии Главного управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации было получено разрешение на открытие соответствующих баз стажировки врачей-интернов. Базы начали работать в первых числах августа, и сейчас здесь проходят интернатуру пять молодых специалистов.