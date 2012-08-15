Янукович передал Академии госуправления ряд институтов

Об этом говорится в указе «О некоторых вопросах деятельности Национальной академии государственного управления при Президенте Украины», размещенном сегодня на официальном сайте главы государства.

В соответствии с этим решением, в состав Национальной академии государственного управления при Президенте Украины войдут Институт высших руководящих кадров, Институт "Высшая школа государственного управления", Институт государственной службы и местного самоуправления.

Их возглавляют директора, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом по представлению президента Национальной академии государственного управления. Директора названных институтов не являются государственными служащими.