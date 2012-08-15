Кабмин застраховался от банкротства, и оно произошло

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, 30 млн. грн по решению Кабинета министров Украины в октябре 2007 года было выделено из государственного бюджета и Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением предоставлено в кредит ООО «КБ «Вертикаль» для реализации инвестиционного проекта по созданию современного производства многоцелевых вертолетов «КТ-112».

Финансовые риски по договору кредитования Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением были застрахованы в страховой компании.

Тем не менее, страховой компанией после наступления страхового случая - банкротства ООО «КБ «Вертикаль» - было отказано в выплате страховой суммы.