Вакцины хватит на всех первоклассников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с Календарем профилактических прививок, дети в возрасте 6 лет должны получить прививку для профилактики дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, полиомиелита.

Кроме того, детям в возрасте 7 лет проводится туберкулинодиагностика, и тем, у кого результат негативный, проводят ревакцинацию вакциной БЦЖ для профилактики туберкулеза.

Министерством здравоохранения в 2012 году закуплены для проведения указанных прививок все необходимые вакцины, заверили в пресс-службе.

На сегодняшний день в регионах Украины есть достаточное количество вакцины для профилактики полиомиелита (вакцина ОПВ, производства Россия), вакцины для профилактики кори, паротита, краснухи (вакцина КПК, производства Бельгия), вакцины БЦЖ (производства Россия). На протяжении августа поступит вакцина для профилактики дифтерии и столбняка, добавили в Минздраве.

В случае возникновения вопросов с проведением прививок детям накануне учебного года в министерстве советуют обращаться на „горячую линию” Минздрава по телефону 200 07 80 и сообщить о таких фактах.