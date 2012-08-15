Отсидевший за убийство стрелял в милиционера

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Согласно сообщению, милиционер «случайно находился на месте происшествия», которое произошло в районе магазина «Имидж» (поселок Станица-Луганская, Луганская область), когда мужчина совершил «хулиганские действия с применением травматического оружия».

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Как сообщал УНИАН, в Станично-Луганском районе Луганской области 12 августа произошло нападение на сотрудника милиции. По информации областного управления МВД, нападение совершили двое мужчин. Один из них – местный житель 1974 года рождения, ранее судимый за грабежи, вымогательство и убийство, в связи с чем отбыл в местах лишения свободы 12 лет. Прокуратура Станично-Луганского района 13 августа возбудила уголовное дело по ст. 296 ч.4 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Мужчина задержан на трое суток в порядке ст. 115.