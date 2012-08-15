Со второй попытки суд взял под стражу обвиненного в жестоких побоях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, отметив, что такое решение суд принял, повторно рассмотрев представление прокуратуры.

«Таким образом, была учтена позиция прокуратуры - мерой пресечения для лица, нанесшего тяжкие телесные повреждения потерпевшему, должно быть взятие под стражу», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела по ч.1 ст.121 УК Украины, то есть преднамеренно тяжкое телесное повреждение, продолжается.

Кроме того, прокуратура Белоцерковского района инициирует представление иска в пользу Е.Крыжова к лицу, нанёсшему ему телесные повреждения, о возмещении морального вреда и материального ущерба.

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Как сообщалось, 7 июля Е.Крыжова избили в ночном клубе города Узин (Киевская область). После избиения Евгений впал в кому, вышел из нее на 16-й день. Против обвиняемого возбудили уголовное дело, до сих пор он был на подписке о невыезде.