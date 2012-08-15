Янукович подписал изменения к закону о Красной книге
01:06, 15 августа 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О Красной книге Украины» относительно усиления охраны редких видов животных и растений».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Предусмотрено, что в Красную книгу Украины (растительный мир) включаются растения, грибы, водоросли и непатогенные микроорганизмы, не принадлежащие к животному миру.
Законом усилена охрана редких видов животных и растений, находящихся в искусственных условиях, и защищена такая категория живых организмов как непатогенные микроорганизмы.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 5 июля.
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