Янукович подписал изменения к закону о Красной книге

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Предусмотрено, что в Красную книгу Украины (растительный мир) включаются растения, грибы, водоросли и непатогенные микроорганизмы, не принадлежащие к животному миру.

Законом усилена охрана редких видов животных и растений, находящихся в искусственных условиях, и защищена такая категория живых организмов как непатогенные микроорганизмы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 5 июля.