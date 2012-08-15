Абитуриенты не хотят поступать на технические специальности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила координатор общественного наблюдения за вступительной кампанией 2012 года, член гражданской сети «ОПОРА» Ольга Стрелюк.

По ее словам, не поступив ни в один из вузов, абитуриенты все равно не хотят обучаться на технических специальностях, хотя в этом году квоты для подготовки на технические и естественные специальности по госзаказу были увеличены на 20-30%.

«Туда шли в последнюю очередь те абитуриенты, которые не поступили ни на одно из остальных 14 направлений подготовки. И они подают свои документы, чтобы вступить хоть куда-нибудь», - сказала О.Стрелюк.

При этом, отметила О.Стрелюк, остается большое количество абитуриентов, которые никуда не поступили, но все равно не подали документы на технические направления подготовки даже в ведущих украинских вузах.