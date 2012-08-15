Адвокат: рассказы подруг не значат, что Оксаны Макар занималась проституцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в перерыве судебных слушаний по делу О.Макар в Центральном районном суде г. Николаева сказал журналистам адвокат потерпевшей Виктор Василюк.

Сегодня судом были опрошены две свидетельницы – подруги Оксаны.

По словам адвоката, одна из них назвала Оксану девушкой легкого поведения в том смысле, что она «легко сходилась с людьми, знакомилась с мужчинами». Другая подруга слышала из чьих-то разговоров, что вроде бы Оксана занималась проституцией, но подтвердить ничего не смогла, отметил он.

По словам В.Василюка, судья при этом попросила ничего не уточнять, поскольку «эти сведения никакого отношения к делу не имеют».

На сегодняшнем заседании также были опрошены эксперты, проводившие пожарную экспертизу и устанавливавшие причину смерти потерпевшей.

Пострадавшая длительное время находилась на открытом огне.

«Характерным было то, что огонь был разведен в месте ягодиц, - отметил В.Василюк. - Те следы, по которым можно было установить следы изнасилования, они были сожжены сознательно».

Кроме того, был рассмотрен вопрос, могли ли лекарственные препараты, которые вводились О.Макар, повлиять на ее сознание и объективность ее показаний.

Эксперт сообщила, что никаких последствий на сознание потерпевшей принимаемые ею лекарства не оказывали и во время дачи показаний О.Макар была полностью в сознании.

Следующие заседания судья Елена Селиванова назначила на четверг, 16 августа, и пятницу, 17 августа.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке Оксану нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Слушание по делу Оксаны Макар началось 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева. Заседания проходят частично в закрытом режиме из-за рассмотрения интимных подробностей дела.

Уголовное дело рассматривается в oтнoшeнии Eвгeния Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.