Прокуратура расследует исчезновение шахтеров в Макеевке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по данному факту прокуратура Советского района Макеевки проводит доследственную проверку в порядке ст.97 УПК, ход проверки контролируется прокуратурой области.

В прокуратуре напомнили, что сегодня в 14.35 на 9-м горизонте главного ствола шахты «Советская» ГП «Укршахтгидрозащита» оборвался и упал подъемник-клеть, который перевозил пятерых работников предприятия. В настоящее время троим горнякам удалось выбраться из клети, судьба двоих остается неизвестной. Ведутся поисковые работы.