Подозреваемый в убийстве ранил ножом двух милиционеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, работниками милиции было установлено место нахождения подозреваемого в совершении тяжкого преступления (умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть), но при задержании (проходило в 2 часа ночи) он оказал сопротивление, тяжело ранив при этом двоих оперуполномоченных.

Пытаясь избежать задержания, мужчина, вооруженный ножом, напал на милиционеров. Он нанес одному из оперуполномоченных ножевое ранение в область грудной клетки, а второму ранил обе ноги.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело против злоумышленника возбуждено по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 121 (нанесение тяжкого телесного повреждения) и ст. 348 (покушение на убийство работников правоохранительного органа). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.